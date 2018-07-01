إتمام صفقة بين الشرعية والحوثيين

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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نجحت وساطة قبلية في إطلاق سراح 14 معتقلا وأسيرا في اليمن مساء أمس الأول بين الجانبين الحكومي والانقلاب الحوثي في اليمن، بعد فشل كافة جهود المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ في اطلاق سراح المعتقلين أو إبرام أي صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وقالت مصادر إعلامية ان وساطة قبلية نجحت مساء أمس الأول في إتمام صفقة تبادل أسرى لأربعة عشر شخصا بينهم صحافي بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين، حيث تم اطلاق سراح 7 معتقلين مدنيين لدى الانقلابيين الحوثيين مقابل الافراج عن 7 أسرى حوثيين لدى لدى قوات الجيش اليمني التابع للرئيس عبدربه منصور هادي.

الى ذلك قالت صحيفة (القدس العربي) انها علكت من مصدر حقوقي ان هذه العملية لتبادل الأسرى، «جاءت في الوقت الذي يقبع فيه الآلاف من المختطفين والمعتقلين المدنيين وراء قضبان المعتقلات الحوثية في العديد من المدن التي تقع تحت سيطرتهم، والتي فشلت كل الجهود المحلية والدولية للافراج عنهم خلال السنوات الثلاث الماضية من الحرب اليمنية».