سعوديات وسعوديون يلجؤون إلى تغيير أسمائهم بسبب الموضة

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يسعى سعوديون وسعوديات إلى مواكبة العصر الحديث، ومجاراة "الموضة" بتغيير أسمائهم القديمة والموروثة من الجيل القديم، إلى أسماء عصرية أو أجمل من سابقتها، يختارونها بأنفسهم.

وتقدَّم لإدارات الأحوال المدنية في مختلف المناطق والمحافظات السعودية، عدد من الرجال والنساء؛ لتغيير أسمائهم، باعتبار أن بعضها غريب جداً ولا يواكب الجيل الحالي، كما أن بعضها أصبح مصدر تندُّر وسخرية من قِبل البعض، بحسب ما نشرته صحيفة "المدينة" السعودية، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت إدارات الأحوال المدنية نحو 70 اسماً، طلب أصحابها خلال أسبوعين تغييرها إلى أسماء دارجة حالياً. ومن بين الأسماء الغريبة للنساء: مغيضة وصينية وهدياء وشاوية، وإطلال. وبالنسبة للرجال: هدهود وشلاء وبصري وجزاء، في حين زاد الإقبال على أسماء أمل ونورة وحنان وراكان وخالد وعبدالرحمن

ولطالما قال العرب قديماً: "لكل مسمىً من اسمه نصيب"، ويتبنى العديد من الأشخاص هذه الفكرة؛ إذ يرون أن الاسم يعكس على الإنسان شعوراً.

ويرى البعض أن تغيير الأسماء أصبح موضة جارية.