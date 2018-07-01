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عاجل : قرارات عسكرية جديدة

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص
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أصدر اللواء الركن ناصر علي النوبة قائد الشرطة العسكرية قراراً بتكليف العقيد "محمد البريكي" لقيادة فرع الشرطة العسكرية بمحافظة شبوة.

وينحدر العقيد "البريكي" من مديرية عرماء شرق محافظة شبوة ، تخرج من الكلية العسكرية برتبة ملازم في العام 1984 م وعمل ضابط في الجيش وتولى منصب أركان الدفاع الساحلي في المكلا حضرموت قبل ان يتم صدور قرار تكليفه بقيادة فرع الشرطة العسكرية في محافظة شبوة.

ويأتي قرار التكليف بعد شهر من مقتل القائد السابق لفرع الشرطة العسكرية بمحافظة شبوة العميد محمد صالح القاحلي في ثأر قبلي بمديرية مرخة.

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