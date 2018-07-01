مونديال روسيا | السويد تتقدم إلى ربع نهائي كأس العالم

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بلغ المنتخب السويدي الدور ربع النهائي لكأس العالم روسيا 2018، بفوزه بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء 3يوليو/تموز2018م، على حساب المنتخب السويسري في ثمن النهائي.
وسجّل إيميل فورسبرغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.