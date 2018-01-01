في سابقة هي الأولى.. مرشحة النهضة تفوز برئاسة بلدية تونس

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فازت مرشحة حركة النهضة سعاد عبد الرحيم فازت بمنصب "شيخ مدينة تونس" (رئيس البلدية)، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
وأجريت عملية انتخاب وتنصيب "شيخ مدينة تونس" ظهر الثلاثاء، وانحصرت المنافسة بين مرشحة حركة النهضة سعاد عبد الرحيم، ومرشح حزب نداء تونس كمال إيدير.
وفي الانتخابات المحلية بتونس في أيار/مايو الماضي، حصلت حركة النهضة في بلدية تونس على 21 مقعدا، في حين تحصل حزب نداء تونس على 17 مقعدا والقائمة المستقلة "مدينتي تونس" على 4 مقاعد والجبهة الشعبية تحصلت على 4 مقاعد والاتحاد المدني على 6 مقاعد والتيار الديمقراطي على 8 مقاعد.