عدن.. مخيم الطبي مجاني لإزالة المياه البيضاء

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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دشن مكتب الصحة والسكان ،بالعاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، اليوم الثلاثاء3يوليو/تموز2018م، العمليات الجراحية المجانية لمخيم النور الطبي 26 لإزالة المياه البيضاء وتركيب العدسات بمجمع مدينة الشعب.

ويستفيد من المخيم الذي تنفذه مؤسسة البصر الخيرية العالمية بتمويل من جمعية العون المباشر 250 حالة سيتم اجراء العمليات لها وتركيب العدسات وتزويد المرضى بالعلاجات اللازمة مع امكانيات المراجعة للأطباء خلال فترة المخيم الذي سيستمر حتى 8 يوليو الجاري.