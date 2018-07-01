عدن.. مخيم الطبي مجاني لإزالة المياه البيضاء تسللت من اليمن... السلطات السعودية تكتشف أمرا مفاجئا بعد 12 عاما جيش الاحتلال: حماس اخترقت هواتف جنودنا واستغلت الفنانة التركية التي أخذت ألباب العرب .. اليابان يعرض عليها طلبا مغريا هكذا تحولت مكبات النفايات إلى مصدر يدر مئات الملايين يونيسف ترثي وضع الاطفال وتكشف أرقام مرعبة من قتلى الطفولة في اليمن نظام جديد ومذهل تطوره الصناعات الدفاعية التركية بعد قرار ايقاف عمليات الحديدة.. الحوثيون يفخخون المدينة ويجلبون أسلحة من صنعاء ويبتزون المواطنين عاجل : الجهات الأمنية في مأرب تفشل دعما إيرانيا هاما كانت في طريقه للحوثيين – شاهد بالصور التحالف يقرر دعم ”تعز“ بسلاح ”نوعي“.. ومتحدث عسكري يكشف موعد وصوله
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الثلاثاء 3يوليو/تموز2018م، حاولت اختراق هواتف جنوده عبر تطبيق لتتبع نتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم وتطبيقين مزيفين للمواعدة.
ونقلت وكالة رويترز عن ضابطان في جيش الاحتلال قولهما إن التطبيقات الثلاثة التي تعمل على نظام التشغيل أندرويد، والتي حذفت من على متجر غوغل، كانت مصممة لزرع برمجيات خبيثة تهدف إلى سرقة بيانات من هواتف الجنود وتشغيل الكاميرات والميكروفونات في تلك الهواتف بهدف التجسس.
وذكر الضابطان أن أحد التطبيقات ويحمل اسم "الكأس الذهبي" طُرح الشهر الماضي مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وقال أحد الضابطين اللذين طلبا عدم نشر اسميهما بموجب قواعد السرية العسكرية "كان في حقيقة الأمر تطبيقا جيدا للغاية يقدم نتائج المباريات".
وقال الضابطان إن نشطاء من حماس استخدموا هويات مزيفة وتواصلوا مع جنود على مواقع التواصل الاجتماعي وشجعوهم على تحميل تلك التطبيقات على هواتفهم الذكية الخاصة.