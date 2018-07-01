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الفنانة التركية التي أخذت ألباب العرب .. اليابان يعرض عليها طلبا مغريا

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الأناضول
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عُرض على الممثلة التركية، توبا بويوكوستن، المعروفة باسم «لميس» في العالم العربي التمثيل في فيلم ياباني بالعاصمة طوكيو.

وبحسب ما ذكرت صحيفة Akşam التركية، شاركت توبا في لجنة التحكيم لمهرجان الأفلام الآسيوية الدولية في العام 2017، وجذبت انتباه مخرجين ومنتجين آنذاك.

وقالت الصحيفة، إنه وفق مصادر، فستقبل توبا بالعرض الياباني، وسنراها على الشاشة قريباً.

وحالياً، تقرأ توبا سيناريوهات، و إذا وافقت سيكون تصوير الفيلم في اليابان.

وتعدّ توبا بويوكوستن أول تركية تشارك في لجنة التحكيم لمهرجان الأفلام الآسيوية الدولية، وفق ما ذكرت صحيفة Haberturk التركية

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