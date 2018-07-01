يونيسف ترثي وضع الاطفال وتكشف أرقام مرعبة من قتلى الطفولة في اليمن

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أفادت منظمة الامم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018م، بأن 2200 طفل يمني قتلو وأصيب 3400 طفل آخر بجروح، خلال 3 سنوات.

وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية للمنظمة في بيان عقب زيارة الى اليمن “رأيت ما أمكن لثلاث سنوات من الحرب المستعرة، بعد عقود من التخلف الإنمائي والتجاهل العالمي المُزمن، أن تفعله بالأطفال”.

وأوضحت “أُخرجوا من المدارس، وأُجبروا على القتال، وزُوّجوا، وجُوّعوا، وهلكوا بفعل أمراض يمكن الوقاية منها”.

وذكرت فور انه منذ عام 2015 “قُتل ما لا يقل عن 2,200 طفل وأُصيب 3,400 طفل” بجروح، محذرة من ان “ثمة 11 مليون طفل في اليمن -أكثر من سكان سويسرا بأجمعهم -بحاجة إلى مساعدة”.

وأكدت ان “يونيسف” تحققت من هذه الأرقام، لكن “من الممكن أن تكون الأرقام الفعلية أكبر من ذلك”. وتابعت “لا يمكن تبرير هذه المذبحة”.