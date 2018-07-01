عدن.. مخيم الطبي مجاني لإزالة المياه البيضاء تسللت من اليمن... السلطات السعودية تكتشف أمرا مفاجئا بعد 12 عاما جيش الاحتلال: حماس اخترقت هواتف جنودنا واستغلت الفنانة التركية التي أخذت ألباب العرب .. اليابان يعرض عليها طلبا مغريا هكذا تحولت مكبات النفايات إلى مصدر يدر مئات الملايين يونيسف ترثي وضع الاطفال وتكشف أرقام مرعبة من قتلى الطفولة في اليمن نظام جديد ومذهل تطوره الصناعات الدفاعية التركية بعد قرار ايقاف عمليات الحديدة.. الحوثيون يفخخون المدينة ويجلبون أسلحة من صنعاء ويبتزون المواطنين عاجل : الجهات الأمنية في مأرب تفشل دعما إيرانيا هاما كانت في طريقه للحوثيين – شاهد بالصور التحالف يقرر دعم ”تعز“ بسلاح ”نوعي“.. ومتحدث عسكري يكشف موعد وصوله
أفادت منظمة الامم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018م، بأن 2200 طفل يمني قتلو وأصيب 3400 طفل آخر بجروح، خلال 3 سنوات.
وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية للمنظمة في بيان عقب زيارة الى اليمن “رأيت ما أمكن لثلاث سنوات من الحرب المستعرة، بعد عقود من التخلف الإنمائي والتجاهل العالمي المُزمن، أن تفعله بالأطفال”.
وأوضحت “أُخرجوا من المدارس، وأُجبروا على القتال، وزُوّجوا، وجُوّعوا، وهلكوا بفعل أمراض يمكن الوقاية منها”.
وذكرت فور انه منذ عام 2015 “قُتل ما لا يقل عن 2,200 طفل وأُصيب 3,400 طفل” بجروح، محذرة من ان “ثمة 11 مليون طفل في اليمن -أكثر من سكان سويسرا بأجمعهم -بحاجة إلى مساعدة”.
وأكدت ان “يونيسف” تحققت من هذه الأرقام، لكن “من الممكن أن تكون الأرقام الفعلية أكبر من ذلك”. وتابعت “لا يمكن تبرير هذه المذبحة”.