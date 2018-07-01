نظام جديد ومذهل تطوره الصناعات الدفاعية التركية

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طورت الصناعة الدفاعية التركية حلا جديدا لتحييد الطائرات بدون طيار المستخدمة لأغراض هجومية
ومن المعروف ان الطائرات بدون طيار او كما تسمى “درون” يصعب اكتشافها بالتدابير الامنية التقليدية٬ ويشاع استخدامها على مستوى العالم من قبل عناصر المنظمات الارهابية لأغراض استخباراتية او تنفيذ هجمات معينة
يدخل في تصميم طائرات كابان نظام “OPUS ” والذي يعتبر من اكثر الانظمة مثالية من اجل خلق اكثر الحلول ملائمة لحماية مناطق مختلفة من هجوم طائرات “درون” بسبب انظمة الاستشعار الاساسية المتقدمة جدا.
كيف تعمل “كابان”؟
في نظام الطائرة “كابان” بدون طيار٬ تقوم خاصية الرادار في نظام OPUS بالكشف المبدئي عن طائرات الدرون٬ بواسطة كاميرات نهارية وحرارية ليلية٬ يتم تحديد موقعها بدقة ومراقبة كافة تحركاتها, وتستطيع “كابان” مراقبة اكثر من هدف على شاشة واحدة.
اضافة لذلك تستطيع كابان٬ عرض خريطة رقمية مبتكرة ثلاثية الابعاد٬ بالاضافة الى عمل مسح ضوئي ب 360 درجة في قطاع معين٬ بالاضافة الى خاصية الانذار المبكر ضد التهديدات المحتملة , بالاضافة الى انها تستطيع الاندماج مع انظمة امنية موجودة مسبقا.