بعد قرار ايقاف عمليات الحديدة.. الحوثيون يفخخون المدينة ويجلبون أسلحة من صنعاء ويبتزون المواطنين

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أفادت مصادر محلية، الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018م، بان مليشيات الحوثي كثفت حملات التجنيد للشباب في مختلف مديريات محافظة الحديدة الساحلية (غربي).

واكدت المصادر أن "الميليشيات الحوثية تقوم بحملة تجنيد واسعة، حيث يجوب المسلحون بالعربات العسكرية على العديد من القرى التابعة لمديريات الزيدية والضحي والمغلاف واللحية والمنيرة وباجل وبيت الفقيه وجبل راس وريف باجل والمنصورية ومديريات مدينة الحديدة".

وبينت أن ميليشيا الحوثي قامت أيضا بتكثيف عمليات تفخيخ الأحياء السكنية في مدينة الحديدة المكتظة بالسكان، بالتزامن مع ابتزاز الأهالي من خلال أطفالهم بهدف الزج بهم في أتون المعارك.

وسرع المتمردون الحوثيون من عمليات حفر الخنادق داخل الأحياء السكنية والتمترس فيها، متخذين من المدنيين دروعا بشرية، إذ منعت الميليشيات سكان المدينة الواقعة غربي اليمن من مغادرة أحيائهم.

وأشارت المصادر إلى أن "الميليشيات الموالية لإيران، وبعد قرار التحالف بايقاف عملياته العسكرية لمدة اسبوع، جلبت الكثير من الأسلحة من صنعاء، وأدخلتها إلى الحديدة ليلا وخزنتها في مبان سكنية داخل أحياء المدينة".

وبحسب المصادر، فقد استحدثت الميليشيات معامل لصناعة الألغام والمتفجرات داخل الأحياء السكنية، حيث يقع أحد هذه المعامل خلف المستشفى العسكري بالمدينة.