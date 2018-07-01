عاجل : الجهات الأمنية في مأرب تفشل دعما إيرانيا هاما كانت في طريقه للحوثيين – شاهد بالصور

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أسفر التنسيق الأمني الذي جرى بين كل من مكتب الصحة بمحافظة مأرب والجهات الأمنية في مديرية "الوادي " بمحافظة مأرب عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية الايرانية المهربة.
وقال بيان صادر عن مكتب الصحة حصل مأرب برس " على نسخة منه " أن غرفة عمليات مكتب الصحة تلقت بلاغاً يفيد بوجود كمية من الادوية، مخزنه بمعرض بيع غاز بمحطة بن معيلي مديرية الوادي .
وأضاف البيان "إنه بالتعاون مع إدارة مديرية الوادي، تمكنا من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة صنع إيراني، بمديرية الوادي في محطة بن معيلي
وتابع البيان "بعد معاينة الادوية من قبل عدد من المختصين بمعية قيادات في السلطة المحلية وفي مقدمتهم صالح جرادان مدير عام مديرية الوادي، الذي أكد أن الادوية توضح أنها صنع إيراني ، وتم إبلاغ الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة".
إلى ذلك قالت مصادر خاصة لمأرب برس أن الادوية كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء , عن طريق محافظة البيضاء أو الجوف , وأضافت المصادر أن مثل تلك الادوية أو غيرها من الأسلحة التي يتم تهريبها من عدد المنافذ البحرية في الجنوب أو عن طريق عمان , لنقلها عبر شبكات تهريب معقدة ومتنوعة تمولها المليشيات الحوثية .