التحالف يقرر دعم ”تعز“ بسلاح ”نوعي“.. ومتحدث عسكري يكشف موعد وصوله

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أفاد المتحدث المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز العقيد عبد الباسط البحر، الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018م، بان التحالف العربي وعد بتقديم دعم نوعي من السلاح لتحرير ما تبقى من مناطق محافظة تعز (جنوب غرب).

وقال “البحر”، أن “التحالف العربي وعد بتقديم أسلحة نوعية وذخائر لتعزيز جبهات القتال في تعز، التي تشهد نقصاً حاداً في الدعم العسكري”.

وتوقع المتحدث “وصول هذا الدعم خلال الأيام المقبلة من أجل تحرير العديد من المناطق في الجبهتين الغربية والجنوبية لتعز″.

وأفاد بأن “قيادة محور تعز (أعلى سلطة عسكرية بالمحافظة) تبذل جهوداً كبيرة بشكل يومي، تتمثل بالتواصل مع التحالف العربي، والحكومة الشرعية، من أجل جلب الدعم العسكري للمحافظة (الأكثر سكاناً في اليمن)”.

وتابع أن “تحرير تعز من الحوثيين وكسر الحصار المفروض عليها هي الأولوية لدى قيادة الجيش في المحافظة، فيما تتمثل الأولويات الأخرى في تثبيت الأمن وعودة الخدمات الأساسية ومؤسسات الدولة”.

ولفت “البحر” إلى أن “قوات الجيش تمكنت، خلال الأيام الماضية، من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في جبهتي جبل حبشي ومقبنة غربي تعز وفي عدة مناطق جنوبي المحافظة، رغم النقص الكبير في المعدات القتالية”.