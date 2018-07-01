سقطرى وأزماتها تعود للواجهة وتدخل دولي جديد من الجانب العالمي للارخبيل

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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دعا الاتحاد الدولي لصون الطبيعية (IUCN) إلى المحافظة على موقع التراث العالمى فى أرخبيل سقطرى باليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التراث العالمى، التابعة لمنظمة اليونسكو، الـ42، والذى يعقد برئاسة واستضافة مملكة البحرين فى قرية اليونيسكو فى المنامة.

وحثت لجنة التراث العالمى، حسبما ذكرت هيئة البحرين للثقافة والآثار، فى بيان صحفى اليوم، ، بناء على توصيات الاتحاد، الجهات المعنية فى اليمن إلى وقف الأنشطة التى قد تؤثر سلباً على الحياة البرية والمناظر الطبيعية الفريدة التى يتمتع بها أرخبيل سقطرى.

كما طلبت اللجنة من اليمن المساعدة فى تسيير بعثة مشتركة من الاتحاد الدولى لصون الطبيعية ومنظمة اليونيسكو لتقييم الآثار الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية والتى من بينها أنشطة الصيد غير المستدام وإدخال أنواع أسماك غير أصيلة على الجزيرة.

وقالت اللجنة إن هذه الأنشطة قد تؤثر على القيمة العالمية الاستثنائية للموقع، مشيرة إلى أنه فى حال حصل ذلك، فإن الموقع قد يدخل قائمة التراث العالمى المعرض للخطر العام المقبل.

وقال مستشار التراث العالمى فى الاتحاد الدولى لصون الطبيعة: "إن أرخبيل سقطرى يواجه قائمة طويلة من التحديات التى تهدد طبيعته الأصيلة والأنواع الأحيائية المتميزة فى الموقع، فضلاً عن تأثر حياة المجتمعات المحلية التى تعتمد عليها.

وأكد بيتر شادى على أن الاتحاد الدولى لصون الطبيعة على استعداد للعمل بالشراكة مع السلطات والجهات المعنية على الأرض للتصدى لهذه التهديدات على وجه السرعة والمساعدة فى تشكيل مستقبل يوازن ما بين الصون والتنمية داخل الموقع.