الحكومة تعلن عن «خطة» لتسهيل حركة الحجاج في «الوديعة»

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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اتفق وزير الأوقاف والارشاد احمد عطية مع ادارة منفذ الوديعة، الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018م، على «خطة عمل لمنع أية تأخير أو تكدس للحجاج في المنفذ لحج هذا العام».

وفي لقاء جمع عطية بادارة المنفذ، وضم مدير المنفذ مطلق الصيعري ونائبه أحمد الجنيدي ، ومسئولي الجوازات والأمن العاملين، تم مناقشة الترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات الحجاج اليمنيين للموسم الحالي.

وكرس اللقاء لوضع الترتيبات الأولية والتنسيق مع الوزارة في سبيل دخول الحجاج لهذا العام بصورة سلسلة وميسرة.



ويأتي اللقاء ضمن الجهود الاستباقية التي تبذلها الوزارة في سبيل تذليل الصعاب أمام الحاج اليمني بما يسهل أداء مناسكة بيسر وسهولة.