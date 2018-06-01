منتسبو الجيش والامن يتخذون موقفا وطنيا ويفشلون مخططا حوثيا يستهدفهم

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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لجأت مليشيا الحوثي مؤخراً إلى تشكيل لجان تسميها «الحشد والتعبئة» لغرض استدعاء منتسبي القوات المسلحة والأمن المتواجدين في منازلهم بمحافظة عمران (شمال اليمن).

وباشرت تلك اللجان بالنزول الميداني هذا الأسبوع إلى عدد من مراكز المحافظة والمديريات الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر محلية بمحافظة عمران لـ مأرب برس ان لجان ما يسمى الحشد والتعبئة المعنية بإستدعاء أفراد القوات المسلحة والأمنتواجدت في عددا من مراكز مديريات المحافظة منذ يوم السبت الماضي وباشرت تواصلها مع عددا من منتسبي وزارة الدفاع والأمن المتواجدين في منازلهم، ومنح المتجاوبين لهم سندات مالية شريطة التحرك على الفور إلى جبهات القتال.

واضافت المصادر ان اللجان التي أوكلت إليها مهام إستدعاء منتسبي وزارة الدفاع وقطاع الأمن وذلك تمنح شيكات مالية بمبالغ زهيدة تصل الى 20000 عشرون الف ريال لكل جندي أو ضابط .

وقالت المصادر بأن تلك اللجان لم تحضى بأي تجاوب أو أي إهتمام من العديد من أفراد الجيش والأمن، معتبرين ذلك استهزاء بحق كل منتسبي الجيش رافضين أي محاولة أو استدراج لهم من ورائها الزج بهم في جبهات الموت ضد إخوانهم ورفاق سلاحهم من منتسبي الجيش الوطني.

وأكدت المصادر بأن عددا من منتسبي الجيش والأمن حذروا رفاقهم من مغبة انجرارهم وراء ذلك الدعوات التي تهدف إلى خطف أرواحهم بعد أن صادرات المليشيا مرتباتهم.

معتبرين بأن مساندة الجيش لجماعة الموت والخراب الحوثية تمثل خيانة عظمى في حق الجمهورية والوحدة والنظام والقانون والطعن بخنجر الطائفية على خاصرة القسم والشرف العسكري.

هذا وكانت تلك اللجان قد تواجدت خلال الأشهر الماضية في مختلف المحافظات والقرى والعزل الواقعة تحت سيطرتها والتي عملت على حصر شامل لكافة منتسبي الجيش والأمن .