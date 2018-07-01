التحالف يمنح تصاريح لـ8 سفن متوجهة إلى اليمن خلال 24 ساعة ومليشيا الحوثي تحتجز «G MUSE»

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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قال التحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018م، انه خلال الـ24 الساعة الماضية، أصدر 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، منها سفينة إلى ميناء الحديدة.

وقال التحالف في بيان له، إن 5سفن تعمل حاليا على تفريغ حمولاتها في ميناء الحديدة، في حين تنتظر 6 أخرى للدخول، مشيراً إلى أن هناك سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.

وأشار البيان إلى أن "الميليشيات الحوثية لا تزال تحتجز السفينة (G Muse) بميناء الحديدة في تعطيل متعمد"، محملاً الحوثيين مسؤولية تعطيل دخول السفن إلى الميناء وتعمد مفاقمة الأزمة الإنسانية في المدينة".

يذكر أن المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده السعودية أعلن، أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي، أن "الحوثيين عملوا مرارا على عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة، لافتا إلى أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها يجب أن يستغل من قبل الأمم المتحدة لإيجاد الطرق للوصول إلى حل سياسي".