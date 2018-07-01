القوات الاماراتية تمنع «نازحي الحديدة» من دخول عدن و «بن دغر» يصدر توجيهات عاجلة

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أفادت مصادر أمنية، الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018م، بان قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات احتجزت عدداً من الأسر النازحة من مدينة الحديدة (غربي البلاد)، ومنعتهم من دخول مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي).
وبحسب المصادر ذاتها، فإن قوات الحزام أوقفت عدد من الأسر، ومنعتهم من المرور إلى عدن، بينما سمحت للبعض وأجبرت آخرين على العودة إلى العاصمة صنعاء ومدينة إب (وسط).
ونزح العشرات من الحديدة التي تشهد معاركاً بين القوات الحكومية والحوثيين.
بدوره، وجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، في تغريدة على «تويتر» رصدها «مأرب برس» بالسماح بدخول النازحين، قائلا: «ليس من القانون في شيء منع الأسر من المحافظات الشمالية من دخول عدن، ليس هذا في أعرافنا وتقاليدنا وأخلاقنا».
وأضاف: «إن تعريض الأطفال والنساء والشيوخ للأذى عمل محرّم، وعلى الجميع القيام بواجبه كل من موقع مسؤوليته».
وتابع موجها حديثه للحزام الأمني: «أفسحوا طريقهم وسهلوا واحموا دخولهم للعاصمة، عاصمة اليمن، وللمواطن اليمني حرمته وحقوقه فلا تنتهكوا حرماته، ولا تعتدوا على حقوقه».