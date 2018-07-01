عاجل : انكسارات للحوثيين في جبهة نهم والجيش الوطني يزحف ويحرر هذه المناطق هجوم مباغت للجيش الوطني في البيضاء .. سقوط قيادات حوثية وتدمير آليات الجيش يحرر مواقع جديدة في نهم شرق صنعاء - اخر المستجدات من الجنوب ... لماذا أشاد الفريق على محسن بمحافظة مأرب وقيادتها .. تفاصيل لقاء هزائم مذلة للحوثيين في تعز . .. الجيش الوطني يحقق انتصارات تربك القيادات الحوثية مصرع قيادي حوثي في ظروف غامضة ومصادرنا ترجح تصفيته بسبب خلافات داخلية الحوثيون يختطفون صحفيا في صنعاء احصائية بأعداد من استشهدوا في قصف الحوثيين على مدينة مأرب هواتف ترسل صورا عشوائية الى الاخرين دون اذنك اغتيال مسئول أمني بارز في العاصمة عدن
تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية ألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي شنت هجومًا واسعاً، من عدة محاور، على مواقع تتمركز فيها المليشيات الانقلابية في ميسرة جبهة نهم، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة ومنها: جبال النهود وقرية المدفون وسلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادي محلي، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.
وأضاف المصدر بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيات، حيث أسفرت الغارات عن تدمير أطقم قتالية وعربة BMB غرب البياض ومقتل من كانوا على متنها.
ولفت المصدر إلى أن المعارك المتواصلة منذ عدة أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات، فيما شارك طيران التحالف العربي بفاعلية في المعركة حيث تمكنت من تدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات وتدمير مخازن أسلحتها في منطقة وادي محلي. *المركز الإعلامي للقوات المسلحة