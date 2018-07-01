عاجل : انكسارات للحوثيين في جبهة نهم والجيش الوطني يزحف ويحرر هذه المناطق

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - صنعاء

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تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية ألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي شنت هجومًا واسعاً، من عدة محاور، على مواقع تتمركز فيها المليشيات الانقلابية في ميسرة جبهة نهم، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة ومنها: جبال النهود وقرية المدفون وسلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادي محلي، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.

وأضاف المصدر بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيات، حيث أسفرت الغارات عن تدمير أطقم قتالية وعربة BMB غرب البياض ومقتل من كانوا على متنها.

ولفت المصدر إلى أن المعارك المتواصلة منذ عدة أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات، فيما شارك طيران التحالف العربي بفاعلية في المعركة حيث تمكنت من تدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات وتدمير مخازن أسلحتها في منطقة وادي محلي. *المركز الإعلامي للقوات المسلحة