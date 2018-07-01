هجوم مباغت للجيش الوطني في البيضاء .. سقوط قيادات حوثية وتدمير آليات

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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شنت قوات الجيش الوطني وبمساندة من مقاتلات التحالف العربي، فجر اليوم، هجوماً عنيفاً على إحدى النقاط التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف اليسبل بمنطقة الوهبية في مديرية السوادية شمال البيضاء.

وبحسب موقع الجيش "سبتمبر نت"، استهدفت مقاتلات التحالف العربي أفراد وآليات للمليشيا بمواقع متفرقة في سلسلة جبال اليسبل الإستراتيجي.

الى ذلك اعترفت المليشيا الانقلابية بمصرع احد قادتها الميدانيين في جبهة قانية المدعو ” اشرف محمد احمد إدريس”, بنيران أبطال الجيش الوطني في المعارك التي دارت السبت الفائت.

ويعتبر الصريع من أقارب مشرف المليشيا الانقلابية على مديريات رداع المدعو عبدالله إدريس.