من الجنوب ... لماذا أشاد الفريق على محسن بمحافظة مأرب وقيادتها .. تفاصيل لقاء

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - صنعاء

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اشاد اليوم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الاحمر بمحافظة مأرب وقيادتها السياسية ممثلة بقائدها اللواء سلطان العرداة وكيف تحولت الى حاضنة مهمة للشرعية واحتواء كل أبناء اليمن.

مؤكدا ان مارب أصبحت فرصة للمنظمات ومختلف الجهات لممارسة مهامها على الوجه المطلوب،.

جاء هذا خلال لقائه بعدد. من مسؤولات منظمات المجتمع المدني حضرموت لمناقشة الأدوار الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني وللمرأة اليمنية بشكل عام. وأطلع نائب الرئيس الحاضرات على المستجدات السياسية وجهود الشرعية في استعادة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار، مؤكداً دعم الشرعية لمنظمات المجتمع المدني واستعدادها تسهيل مهامها في خدمة المواطنين والقيام بمسؤولياتها كل في مجالها.

وعبر عن تقديره للدور الذي تتولاه المرأة اليمنية والتي لم تكتفي بالتربية وحث الأبناء على الدفاع عن الأوطان وتقديمها التضحيات، بل زادت على ذلك بالانخراط في المنظمات والمهام الطبية والمدنية التي تساهم في استقرار المجتمع والتخفيف من مأساته في ظل الوضع الحالي الصعب.

وقال "إن المرأة أساس المجتمع وركيزته الأساسية وللمرأة اليمنية مواقف مضيئة في مختلف المراحل التي مرت بها بلادنا ومنها المرحلة الحالية".

وأكد نائب رئيس الجمهورية على الحق الأصيل للمرأة اليمنية في العمل والتمكين وإتاحة الفرصة لها ومنحها كل الحقوق تقديراً لقيامها بأكثر من الواجب، مثمناً الدور الذي تقوم به المرأة اليمنية في مختلف المجالات.