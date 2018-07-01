هزائم مذلة للحوثيين في تعز . .. الجيش الوطني يحقق انتصارات تربك القيادات الحوثية

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باغت اليوم الجيش الوطني في محافظة تعز المليشيات الحوثية بسلسلة من الهجمات المباغتة في عدة مناطقزبمحافظة تعز.
حيث حققت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، انتصارات جديدة ونوعية عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية بمديرية حيفان جنوب محافظة تعز. وقالت مصادر عسكرية عن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من تحرر جبل الكرب وصولا الى معهد الخير وجبل الممشاح الواقع على وادي سبد وسوق بني علي في الأعبوس وتبة سعيد طه.
واوضحت إن معارك عنيفة مستمرة بين الجيش والمليشيات وبدات تتجه نحو منطقة العبليه بالتزامن مع استعدادات للتقدم صوب الخزجة.
وقالت إن نحو 20 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم بالمعارك الدائرة، فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة طقم عليه رشاش عيار 14/5.
وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي تعيش في المليشيات الحوثية وضعا خانقا من صعدة ومرورا بالساحل الغربي وتعز ونهم والبيضاء وغيرها.