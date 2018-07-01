الحوثيون يختطفون صحفيا في صنعاء

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اختطفت مليشيا الحوثي الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018م الصحفي في وكالة سبأ عبدالسلام الدعيس من منزل أحد أقاربه بحي شملان في صنعاء.
وقالت مصادر نقابية أن مجموعة مسلحة من خمسة أشخاص على متن سياره سوزكي وصلوا إلى المنزل وأخذوه مع هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به واقتادوه إلى مكان مجهول دون إبداء أي أسباب ولا يعرف أحد مصيره حتى الان .
وحملت نقابة الصحفيين مليشيات الحوثي كامل المسئوليه عن حياة الزميل وتطالب بالكشف عن مصيره والافراج عنه فورا .
يذكر أن ميليشيا الحوثي تمارس كافة ضغوطها علي الصحفيين المتواجدين بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها كان أخرها الصحفي أنور الركن التي اعتقلته ميليشيا الحوثي وتوفي بعد خروجه من سجون الميليشيا بإيام بعدما تدهورت حالته الصحية.