احصائية بأعداد من استشهدوا في قصف الحوثيين على مدينة مأرب

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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كشف تقرير حقوقي الاثنين 2 يوليو /تموز 2018م عن استشهاد 340 مدنياً بينهم نساء وأطفال ونازحين, جراء القصف العشوائي من قبل المليشيا الانقلابية, على الأحياء المدنية في مدينة مأرب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) فريق إقليم سبأ- وفريق بنيان للتنمية المجتمعة وحقوق الإنسان, ويحمل إسم “دماء على الرصيف”.

وأوضحت الهيئة الوطنية، أن المليشيا الحوثية استهدفت الأحياء السكنية بمدينة مأرب بـ 250 مقذوف صاروخي خلال الثلاثة الأعوام الماضية، كان آخرها سقوط صاروخ كاتيوشا على حي عذبان وسط مدينة مأرب, أسفر عن استشهاد 6مدنيين, وإصابة 22 آخرين, بينهم نساء وأطفال.

وقدم عدد من الناشطين والحقوقيين مداخلات خلال الفعالية أشارت إلى الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في مختلف المحافظات، إضافة إلى المضايقات والاحتجاز ومصادرة الحريات للمدنيين المسافرين في نقاطهم المستحدثة في الطرقات وأثر ذلك في تعميق الإنقسام وتمزيق النسيج الاجتماعي.