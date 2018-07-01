اغتيال مسئول أمني بارز في العاصمة عدن

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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قالت مصادر امنية اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز2018م ان مسلحين مجهولين اغتالوا مسئولا في الامن بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وطبقا للمصادر فإن مسلحين يستقلون دراجة نارية اطلقوا الرصاص على نائب مدير قسم شرطة منطقة الشعب وضاح الجهوري، في حي التقنية بمديرية المنصورة واردوه قتيلا على الفور.

واوضحت المصادر ان الجهوري قتل مع أحد مرافقيه برصاص المجهولين.

وشهدت عدن حوادث اغتيال مماثلة طالت قيادات امنية وعسكرية ورجال دين .