بالأرقام... دراسة تكشف ضحايا الحوثيين من الأبرياء في اليمن

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كشفت دراسة حديثة أن انتهاكات ميليشيات الحوثي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وإصابة 30 ألف آخرين منذ انقلابها على الشرعية في البلاد عام 2014.

ورصدت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والتواصل المعرفي بعنوان: "خلف أسوار الحرب"، انتهاكات الميليشيات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن والمعاناة الإنسانية التي سببتها، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2017.

وتضمنت بيانات موثقة منقولة من تقارير منظمات وهيئات دولية متخصصة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، كما حوت قصصاً موثقة عن انتهاكات الميليشيات.

وجاء في الدراسة أن انتهاكات الحوثيين في اليمن أسفرت، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، عن مقتل 1546 شخصاً، 478 منهم نساء، و1022 أطفال، وعن 2450 إصابةً وتشويهاً، مبينة أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أحصى جرائم الاختطاف والحجز القسري، والتي بلغت خلال عام واحد 7049 جريمة، فيما وصل الإخفاء القسري إلى نحو 1910 حالة.

وبحسب الدراسة، فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أوضحت أن التعذيب في سجون الميليشيات في اليمن بلغ خلال عام 2017 نحو 5 آلاف حالة، وأن حالات الموت تحت التعذيب نحو 100 حالة. بينما أكّدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن التهجير بلغ خلال نصف عام في اليمن 2403 أسر، وعدد الأفراد المهجرين تجاوز 17428، وفقاً للدراسة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي التي انقلبت على الشرعية في اليمن تعتمد أسلوب الأرض المحروقة وزرع الألغام في الأماكن التي تنسحب منها تحت ضغط قوات الشرعية اليمنية في الآونة الأخيرة.

وتضيف الدراسة "ينتشر في أدبيات الميليشيات أنها تخوض حرباً مقدسة، وتطلق عبارات التحريض على من لا يتوافق معها، وتصف جميع المذاهب المخالفة لها بـ(التكفيريين)، وتطلق على عناصر ميليشياتها أثناء التدريب لقب (الأشداء على الكفار)".