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صلاح يوقع عقدا جديدا "طويل المدى" مع ليفربول

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد التعاقد مع المصري محمد صلاح لفترة طويلة بعد تألقه في موسمه الأول.

 وقال ليفربول بموقعه على الإنترنت" إن صلاح وقع عقدا ”طويل المدى“ بينما ذكرت تقارير محلية أن هداف الدوري الإنجليزي ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023."

 وخطف صلاح الأضواء بشدة خلال موسمه الأول مع ليفربول إذ سجل 44 هدفا في 52 مباراة في كل المسابقات وتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري وبلقب هداف المسابقة أيضا.

 وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول ”أعتقد أن هذا الخبر يمكن أن يوضح أنه يمثل مكافأة لشخص أدى وساهم بشكل كبير مع الفريق والنادي الموسم الماضي، هذا يعكس بوضوح ثقته في ليفربول وثقتنا فيه“.

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