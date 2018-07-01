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بلجيكا تغتال حلم اليابان في 21 دقيقة وتتأهل لربع النهائي

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطيات
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تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الثمانية لمونديال روسيا لكرة القدم عبر فوزه الدرامي على نظيره الياباني 3 - 2 يوم الاثنين في روستوف في دور الستة عشر للبطولة.

ونجح منتخب بلجيكا في تحويل تأخره بهدفين أمام اليابان إلى فوز مثير بثلاثة أهداف ليحجز مقعده في دور الثمانية عن جدارة.

ويدين منتخب بلجيكا بالفضل في هذا الفوز إلى البديل ناصر الشاذلي الذي خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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