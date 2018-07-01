تعز.. مواجهات متفرقة تكبد المليشيا خسائر

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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لقي 6من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الأثنين 2يوليو/تموز2018م، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" مصدر عسكري قوله " إن المواجهات التي اندلعت بين الجيش الوطني من جهة وبين المليشيا الانقلابية من جهة اخرى في جبل الحصن غرب تعز ،اسفرت عن مقتل 6 عناصر من المليشيا الانقلابية وتكبدت المليشيا خسائر كبيرة" .

وأوضح الى ان معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مقبرة الخربة، بمنطقة الأخلود، في مديرية مقبنة محافظة تعز، وامتدت إلى وادي الجسر، الذي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني خلال الأيام الماضية.

الى ذلك دارت اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش الوطني وبين المليشيا الحوثية الانقلابية تركزت في منطقة شرف العنيين، ومحيط قرية العنيين، ومحيط التبة الصفراء، وقرية موليا في مديرية جبل حبشي.