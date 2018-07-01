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التحالف يصطاد قيادي حوثي كبير بغارة في حجة

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
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لقي قيادي حوثي مصرعه، الاثنين 2 يوليو/تموز 2018م، في غارة لمقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، في محافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وبحسب مصادر محلية، فإن القيادي الحوثي، عبدالله عباس جحاف وعدد من مرافقيه، لقي مصرعه، بغارة لمقاتلات التحالف العربي، في منطقة العبيسة، بمديرية كشر، التابعة لمحافظة حجة.

وأوضحت المصادر، أن طائرات التحالف كثفت هجماتها على محافظتي حجة والحديدة، وعلى خطوط الامتداد الرابطة بين الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية.

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