المبعوث الأممي يصل صنعاء

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وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ظهر اليوم الإثنين، العاصمة صنعاء، لبحث السلام ووقف العمليات العسكرية في مدينة الحديدة (غربي البلاد)، مع مسؤولي جماعة الحوثي.
ووصل غريفيث صنعاء قادمًا من العاصمة الأردنية عمّان.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من زيارة مماثلة، استمرت أربعة أيام، التقى خلالها مسؤولين أبرزهم مهدي المشاط، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» (بمثابة الرئاسة في مناطق الحوثيين).