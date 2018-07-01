قوات الشرعية تتقدم في معقل الحوثي وتسيطر ناريا على «بوابة مدينة صعدة»

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات

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حققت قوات الجيش الوطني، الاثنين 2 يوليو/تموز 2018م، تقدماً عسكرياً وسيطرت على عدد من المواقع العسكرية في جبهة باقم، بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين (أقصى شمالي اليمن).

وبحسب مصادر عسكرية، فإن معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة والرشاشات دارت بين الطرفين منذ أمس الأحد، وتقدمت القوات الحكومية في عدة تلال بمديرية باقم.

وأشار إلى أن هذه التلال تمكّن القوات الحكومية من السيطرة على جبال أبواب الحديد نارياً.

ووفق المصدر فإن جبال أبواب الحديد تُعد البوابة الحقيقة لمدينة صعدة، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم، ومن يسيطر عليها يسيطر على مديريه مجز بما فيها مدينة ضحيان.