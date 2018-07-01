صفقة تبادل تفرج عن مختطفين لدى المليشيا

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أفادت مصادر محلية ان صفقة تبادل أسرى بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية نجحت اليوم الأثنين 2يوليو/تموز2018م، بالإفراج عن 14 من الجانبين.

وذكرت المصادر أن قوات الشرعية أفرجت عن 7 أسرى حوثيين مقابل الإفراج عن 7 مختطفين مدنيين لدى المليشيا بينهم صحفي.

وأوضحت المصادر أن الصفقة ضمت الإفراج عن ناشطين حقوقيين ومدنيين اختطفتهم المليشيا من منازلهم .