صفقة تبادل تفرج عن مختطفين لدى المليشيا

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أفادت مصادر محلية ان صفقة تبادل أسرى بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية نجحت اليوم الأثنين 2يوليو/تموز2018م، بالإفراج عن 14 من الجانبين.
وذكرت المصادر أن قوات الشرعية أفرجت عن 7 أسرى حوثيين مقابل الإفراج عن 7 مختطفين مدنيين لدى المليشيا بينهم صحفي.
وأوضحت المصادر أن الصفقة ضمت الإفراج عن ناشطين حقوقيين ومدنيين اختطفتهم المليشيا من منازلهم .