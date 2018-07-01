مقتل 7 مدنيين من أسرة واحدة بعبوة ناسفة زرعتها المليشيا

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قُتل 7 مواطنين من أسرة واحدة، اليوم الإثنين 2يونيو/حزيران2018م، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكرت مصادر محلية إن عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية، انفجرت بسيارة تقل مواطنين نازحين من ابناء الحديدة، أثناء مرورها على الخط الساحلي في طريقهم الى الحديدة.
ودأبت مليشيا الحوثي الانقلابية على زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة على الطرقات العامة وفي الأحياء السكنية في محاولة منها لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني، الذي يتمركز على مشارف المدينة.