ما قصة الشابة التركية الحسناء التي اعتقلتها إسرائيل

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت صحيفة تركية الاثنين، إن "المحكمة الإسرائيلية قررت تمديد اعتقال الشابة التركية إبرو أوزكان حتى يوم الثلاثاء 3 تموز/ يوليو الجاري".

وأشارت صحيفة "يني شفق" التركية، إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يتعسف في اعتقال (إبرو) منذ 11 حزيران/ يونيو الماضي"، منوهة إلى أن "الشرطة الإسرائيلية تحتجز عنوة الشابة التركية بأمر من المحكمة العسكرية في تل أبيب".

ولفتت إلى أن "شرطة الاحتلال اعتقلت إبرو في مطار بن غوريون الواقع في تل أبيب، وذلك أثناء عودتها إلى تركيا بعد زيارة للقدس لمدة ثلاثة أيام"، مؤكدة أنه "منذ ذلك الحين والمحكمة العسكرية تمدد اعتقالها، ومن المفترض أن تذهب الثلاثاء إلى جلسة محاكمة".

ونقلت الصحيفة التركية عن محامي الشابة التركية عمر حمسية قوله إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي رفضت الطلب الذي تقدم به للمحكمة، من أجل إطلاق سراحها على الفور معترضا على اعتقالها التعسفي دون سبب.

وأكد حمسية أن "مسؤولين في السفارة التركية بتل أبيب حضروا جلسات محاكمة أوزكان".