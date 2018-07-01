إحصائية مفزعة لعدد القتلى المدنيين جراء قصف مليشيا الحوثي أحياء مأرب السكنية

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشفت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) ان 340 مدنياً بينهم نساء وأطفال ونازحين استشهدوا جراء قصف مليشيا الحوثي الانقلابية الأحياء السكنية في محافظة مأرب خلال الاعوام الثلاثة الماضية.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها ضمن فعالية خاصة اقيمت ،اليوم الاثنين، بمحافظة مأرب تحت عنوان (دماء على الرصيف) بأن المليشيا الحوثية استهدفت الأحياء السكنية بمدينة مأرب بـ 250 صاروخ تساقطت خلال الثلاثة الأعوام.

وقدم عدد من الناشطين والحقوقيين مداخلات خلال الفعالية أشارت إلى الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في مختلف المحافظات، إضافة الى المضايقات والاحتجازات ومصادرة الحريات للمدنيين المسافرين في نقاطهم.