عاجل : الحوثيون يعلنون عبر قناة المسيرة تدمير أحد المفاعلات النووية في أحد دول الخليج – تفاصيل

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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أثارت تصريحات بثتها قبل قليل قناة المسيرة الحوثية نقلا عن ما أسموه " بالمتحدث باسم القوات الجوية في" العميد الركن عبد الله الجفري سخرية واسعة في الشارع اليمني ومواقع التواصل حيث زعم أن القوة الصاروخية للحوثيين نجحت في تدمير المفاعل النووي الاماراتي وقال " الضربة الصاروخية على المفاعل النووي في براكة بالإمارات حققت أهدافها، والإماراتيون أعلنوا أنهم لن يتمكنوا من افتتاحه، وتحججوا بعدم وجود تراخيص من الهيئة الدولية النووية".

وأضاف الجفري إلى أن "القوة الصاروخية تطلق صواريخ باليستية على تجمعات العدو في الساحل الغربي، بناء على إحداثيات من الطيران المسير، وقوى العدوان لا يمكنها صد تلك الصواريخ".

وقال الجفري "العملية الجوية للطيران المسير تتم عبر عملية رصد دقيقة، بواسطة أجهزة بسيطة لا يتجاوز سعرها ألف دولار، ووسائل دفاع العدوان الجوية لا تستطيع إسقاط الطائرات المسيرة وما تحمله من قذائف".

وأضاف ناطق الحوثة "أن العمليات الجوية للطيران المسير رسالة واضحة بأن المعادلة تغيرت في ظل المعركة غير المتكافئة مع قوى العدوان".، متابعا "طائرة قاصف استطاعت تغيير القاعدة في معارك الساحل الغربي وغيرها، وسيتم العمل على توفير طائرات مسيرة ذات مدى أبعد وقدرة تدميرية أكبر".

وأضاف المتحدث "الطائرات المسيرة تصيب أهدافها بدقة خلال عملياتها التي تجرى بعد جمع المعلومات الاستخباراتية".