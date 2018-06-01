هزيمة موجعة للانقلابيين في الجوف بعد محاولة تسلل الى مواقع الجيش

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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خاضت قوات الجيش الوطني، مساء أمس الاحد 1يوليو/تموز2018م، مواجهات عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة حام بمديرية المتون غربي الجوف، تكبّدت فيها المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وطبقا لمصدر عسكري تحدث للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس، واستمرت لساعات، إثر محاولة مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش بجبهة حام الأسفل بمديرية المتون.

واكد المصدر اً أن أكثر من 20 عنصرًا من المليشيات قتلوا خلال المعارك وجرح آخرون، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار.

وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش استهدف مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، مؤكداً أن عدداً من الجثث الحوثية لا تزال مرمية في الجبال.