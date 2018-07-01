دراسة حديثة تنشر معلومات خطيرة عن اضرار المشروبات الغازية على الحمل والانجاب

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أظهرت دراسة طبية حديثة أجريت بجامعة بوسطن الأميركية أن الإفراط في شرب المشروبات الغازية يؤثر على الخصوبة بشكل كبير بسبب ارتفاع نسبة السكر فيها.

وكشفت نتائج الدراسة -التي نشرت بدورية "إيبيديمولوجي" (Epidemiology)- أن تناول المشروبات الغازية من شأنه أن يقلل من فرص الحمل والإنجاب.

ووفقاً لموقع "فيت بوك" الألماني الذي نشر الدراسة، أوضح الباحثون أن تناول مشروب سكري واحد أو أكثر يومياً يساهم في خفض معدلات الخصوبة لكل من الرجال والنساء.

ويشير الباحثون إلى أن أضرار تناول المشروبات الغازية لا تقتصر على الحمل والإنجاب فقط، بل تزيد أيضاً من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة مثل السمنة وأمراض الكبد.

وقد استندت الدراسة إلى 3828 رجلاً وسيدة تراوحت أعمارهم بين 21 و45 سنة. وجمع الباحثون معلومات من المشتركين بفترات منتظمة، ووجدوا أن تناول المشروبات الغازية قلل من فرص الإنجاب بحوالي 20% لكل من الرجال والنساء.

كما أن تناول مشروب غازي واحد على الأقل يومياً يقلل من فرص الإنجاب لدى النساء والرجال بنسبة 25% و33% على الترتيب، بحسب الموقع.