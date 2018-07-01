مباراتا اليوم الاثنين ضمن مونديال روسيا 2018

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تقام اليوم الاثنين مباراتان من العيار الثقيل، في الدور ثمن النهائي للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.
المباراة الأولى ستجمع منتخبي البرازيل والمكسيك، على ملعب "سمارا"، في تمام الساعة الـ (14:00) بتوقيت غرينيتش، والساعة الـ (17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
بينما ستكون المباراة الثانية بين منتخبي بلجيكا واليابان، وستجري في تمام الساعة الـ (18:00) بتوقيت غرينيتش، والساعة الـ (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مدينة روستوف على نهر الدون.