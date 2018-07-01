آخر الاخبار

هزيمة موجعة للانقلابيين في الجوف بعد محاولة تسلل الى مواقع الجيش دراسة حديثة تنشر معلومات خطيرة عن اضرار المشروبات الغازية على الحمل والانجاب هل نقول وداعًا للخصوصية؟ مباراتا اليوم الاثنين ضمن مونديال روسيا 2018 أول تعليق لمدرب إسبانيا بعد الهزيمة المدوية في مونديال 2018 رسالة النجم محمد صلاح لجمهور ليفربول تعرف على أصغر وزير لشباب والرياضة في ماليزبا والعالم صدر قرار تعيينه اليوم التحالف يرد على الامم المتحدة «معلوماتكم مغلوطة» «بعمر الـ25».. أصغر وزير في تاريخ ماليزيا وزيراً للرياضة .. تعرف عليه ليلة وداع انيستا

مباراتا اليوم الاثنين ضمن مونديال روسيا 2018

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 316

تقام اليوم الاثنين مباراتان من العيار الثقيل، في الدور ثمن النهائي للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.

المباراة الأولى ستجمع منتخبي البرازيل والمكسيك، على ملعب "سمارا"، في تمام الساعة الـ (14:00) بتوقيت غرينيتش، والساعة الـ (17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

بينما ستكون المباراة الثانية بين منتخبي بلجيكا واليابان، وستجري في تمام الساعة الـ (18:00) بتوقيت غرينيتش، والساعة الـ (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مدينة روستوف على نهر الدون. 

إقراء أيضاً
أول تعليق لمدرب إسبانيا بعد الهزيمة المدوية في مونديال 2018
رسالة النجم محمد صلاح لجمهور ليفربول
تعرف على أصغر وزير لشباب والرياضة في ماليزبا والعالم صدر قرار تعيينه اليوم
ليلة وداع انيستا
رسميا.. محمد صلاح يُمدد تعاقده مع ليفربول
أول تغريدة لمحمد صلاح بعد الخروج من كأس العالم.. أثارت جدلا  
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس