أول تعليق لمدرب إسبانيا بعد الهزيمة المدوية في مونديال 2018

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعرب المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، فرناندو هييرو، عن حزنه الشديد لخروج منتخب بلاده مبكرا على يد روسيا، من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقال فرناندو هييرو في تصريحات عقب المباراة: "لقد فعلنا كل ما علينا في المباراة، سيطرنا تماما على مجريات اللقاء، لكن الروس كانوا متماسكين للغاية وبالطبع ركلات الترجيح هي ضربة حظ".

وأضاف هييرو، الذي استلم مهمة تدريب "لاروخا" بدلا من جولين لوبيتيغي المُقال قبل يوم من بداية المونديال: "أنا فخور بما قدمناه في هذا المونديال، قدمنا كل شيء والتفاصيل الصغيرة هي التي حسمت نتيجة اللقاء. كان من الصعب مهاجمة فريق يتكتل دفاعيا طوال الوقت".

وودع الماتادور الإسباني، بطل مونديال جنوب إفريقيا 2010، مونديال روسيا 2018، مبكرا من الدور الثاني، عقب هزيمته أمام أصحاب الأرض بركلات الجزاء الترجيحية (3-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، والإضافي بالتعادل السلبي.