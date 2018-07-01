رسالة النجم محمد صلاح لجمهور ليفربول تعرف على أصغر وزير لشباب والرياضة في ماليزبا والعالم صدر قرار تعيينه اليوم التحالف يرد على الامم المتحدة «معلوماتكم مغلوطة» «بعمر الـ25».. أصغر وزير في تاريخ ماليزيا وزيراً للرياضة .. تعرف عليه ليلة وداع انيستا قائد المقاومة التهامية في مكتب الرئيس هادي وبشارات تخص ابناء تهامة والحديدة نواب الشرعية يعلنون موقفا حاسما ويرفعون طلبا للرئيس والتحالف ويرسلون تحذيرات خطيرة -بيان عاجل : طائرات التحالف تدك مواقع حساسة لقيادات حوثية بمحافظة الحديدة ..تطورات المشهد العسكري شاهد : الصورة الاكثر تداولا لخريجيين تحت المقابر الحكومة اليمنية تكشف اسباب قرار تعليق العمليات العسكرية في الحديدة
وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة لجماهير نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عقب تجديد تعاقده مع "الريدز" لمدة خمس سنوات، حتى 2023.
وقال الفرعون محمد صلاح، في مقطع فيديو نشره على حساب نادي ليفربول في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بالسعادة بعد توقيع عقد جديد مع ليفربول، أول موسم مع الفريق كان مدهشا بالنسبة لي ولعائلتي، أشكر كل شخص في النادي، وأشكر جماهيرنا، وأعلن أننا نستطيع معا تحقيق الكثير من الأشياء".
وأصدر الريدز بيانان في وقت سابق من اليوم، قال فيه: "نادي ليفربول يؤكد توقيع محمد صلاح عقدا جديدا طويل الأمد. التزم صلاح بالنادي في مستقبله بالتوقيع، بعد عام واحد من وصوله من روما".