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رسالة النجم محمد صلاح لجمهور ليفربول

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة لجماهير نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عقب تجديد تعاقده مع "الريدز" لمدة خمس سنوات، حتى 2023.

وقال الفرعون محمد صلاح، في مقطع فيديو نشره على حساب نادي ليفربول في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بالسعادة بعد توقيع عقد جديد مع ليفربول، أول موسم مع الفريق كان مدهشا بالنسبة لي ولعائلتي، أشكر كل شخص في النادي، وأشكر جماهيرنا، وأعلن أننا نستطيع معا تحقيق الكثير من الأشياء".

وأصدر الريدز بيانان في وقت سابق من اليوم، قال فيه: "نادي ليفربول يؤكد توقيع محمد صلاح عقدا جديدا طويل الأمد. التزم صلاح بالنادي في مستقبله بالتوقيع، بعد عام واحد من وصوله من روما".

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