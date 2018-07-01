«بعمر الـ25».. أصغر وزير في تاريخ ماليزيا وزيراً للرياضة .. تعرف عليه

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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لأول مرة في تاريخ ماليزيا، عيّن "النمر الآسيوي"، مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا وباني نهضتها، عيّن الشابَّ سيد صادق عبد الرحمن (25 عاماً)، وزيراً للرياضة والشباب، ليكون أصغر وزير في البلاد، وذلك تحقيقاً لرؤيته الداعمة للشباب.

وأدّى وزير الشباب والرياضة الجديد اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، في القصر الوطني الماليزي، بالعاصمة كوالالمبور، بعد استكمال مهاتير محمد تشكيلة حكومته، وتعيينه لـ13 وزيراً جديداً في مجلس الوزراء، ليصل التشكيل الحكومي إلى 26 وزيراً.



الوزير عبد الرحمن، الذي يتمتّع بكاريزما؛ بطول قامته، وحسن مظهره، كان جزءاً رئيسياً من استراتيجية مهاتير للشباب (ركّز فيها على أهميّة هذه الفئة بالنهضة بماليزيا)، وداعماً لمسيرة رئيس الوزراء، وجاء تعيينه خلفاً للثلاثيني خيري جمال الدين، الذي عُين عام 2013.



تخرّج وزير الشباب الماليزي الجديد في كلية الحقوق، وهو مفكّر بارز، وكانت لديه خطط كبيرة لنفسه وللبلاد التي يؤمن بأنها يجب أن تخضع لإصلاح نظامي من أجل المضيّ قدماً.

وفي المؤتمرات الصحفية كان عبد الرحمن بالقرب دائماً من مهاتير محمد، كما أن له تأثيراً كبيراً بمواقع التواصل الاجتماعي. وأجرى مراراً بثّاً مباشراً على صفحته بموقع "فيسبوك"، وتفاعل معه ماليزيون كُثر بعدة مواضيع، ويحظى بمتابعة الآلاف.