ليلة وداع انيستا

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أعلن النجم الإسباني أندريس إنييستا اعتزاله اللعب دولياً وذلك بعد دقائق من إقصاء إسبانيا من كأس العالم على يد البلد المضيف روسيا امس الاحد.
وخرجت إسبانيا من ثمن النهائي بعد خسارتها بركلات الجزاء 5-3 أمام روسيا، علماً أن الوقتين الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل 1-1.
وقال أندريس إنييستا لإذاعة "كادينا كوبي": هذه مباراتي الأخيرة مع إسبانيا، لقد كانت رحلة مميزة، لكن بعض الأحيان لا تسير الأمور كما نريد. وواصل حول بقائه احتياطياً: المدرب يتخذ القرار واللاعب عليه تقبل ذلك.
وكان إنييستا قد أعلن رحيله عن برشلونة الإسباني عقب 22 عاماً من اللعب في صفوفه وانتقل إلى فيسيل كوبي الياباني.
ولعب إنييستا 133 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، بدأت في عام 2006 عندما اختاره المدرب لويس أراغونيس إلى قائمة المنتخب الوطني، وشارك في مونديال 2006.
وحقق إنييستا بطولتي أوروبا 2008 و2012 مع منتخب إسبانيا، بالإضافة إلى كأس العالم 2010، ووصافة كأس القارات 2013، كما شارك في 4 مونديلات.