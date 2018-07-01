قائد المقاومة التهامية في مكتب الرئيس هادي وبشارات تخص ابناء تهامة والحديدة نواب الشرعية يعلنون موقفا حاسما ويرفعون طلبا للرئيس والتحالف ويرسلون تحذيرات خطيرة -بيان عاجل : طائرات التحالف تدك مواقع حساسة لقيادات حوثية بمحافظة الحديدة ..تطورات المشهد العسكري شاهد : الصورة الاكثر تداولا لخريجيين تحت المقابر الحكومة اليمنية تكشف اسباب قرار تعليق العمليات العسكرية في الحديدة نصائح وحيل لمستخدمي تطبيق تيليجرام يجب عليكم معرفتها لماذا منعت مصر دخول الصادق المهدي إلى أراضيها؟ أول تغريدة لمحمد صلاح بعد الخروج من كأس العالم.. أثارت جدلا شاهد : قيادات حوثية في يد الجيش الوطني تعترف بتفاصيل أسرها وفرار قيادات أخرى – فيديو أول ضحايا التحرش بالسائقات في السعودية
اشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم الاثنين 2يوليو/تموز2018م بمكانة ودور المقاومة التهامية وتضحيات ابنائها التي اثبتتها التحديات في مثل هذه الظروف الراهنة.
وثمن رئيس الجمهورية خلال استقباله ،اليوم، في عدن (جنوبي اليمن) قائد المقاومة التهامية عبدالرحمن شوعي حجري ، المواقف المشرفة التي سطرها ابناء تهامة عبر مقاومتهم الباسلة لهزيمة الكهنوت من المليشيا الحوثية الايرانية واستعادة كافة المديريات وصولاً الى عاصمة المحافظة بالتنسيق مع حماة الوطن والمقاومة الباسلة ودعم واسناد من الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة.
واكد الرئيس تقديم كافة أشكال الدعم لمحافظة الحديدة وابنائها على طريق التحرير وتطبيق مخرجات الحوار الوطني في ادارة شئون المحافظات بعيداً عن المركزية وفِي إطار يمن عادل مستقر تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد.
من جانبه ثمن قائد المقاومة التهامية دعم الرئيس لتهامة وابنائها في مختلف المواقف والظروف ومنها خيار الدولة الاتحادية التي توافق عليها كافة ابناء الشعب اليمني وانصفت اليمن كاملاً.
واكد حجري على مواصلة بطولات المقاومة التهامية والتي لقنت الكهنوت دروساً في التضحية والفداء إنتصاراً لقضايا الوطن..معبراً عن شكره لدعم الرئيس للحديدة وابنائها لإنجاز وتطبيق مشروعه الوطني في الدولة الاتحادية العادلة.
وتقاتل المقاومة التهامية جنبا الى جنبا مع قوات الوية العمالقة وتشكيلات عسكرية في جبهة الساحل الغربي.