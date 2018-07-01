نواب الشرعية يعلنون موقفا حاسما ويرفعون طلبا للرئيس والتحالف ويرسلون تحذيرات خطيرة -بيان

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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أكد أعضاء مجلس النواب المؤيدين للشرعية التأكيد على موقفهم الداعم للشرعية في حربها لاستعادة الدولة، وللتحالف العربي الذي يساند هذا الحق باعتباره حقاً أصيلاً يعزز وحدة الأمن القومي لمنطقة الخليج والأمة العربية.

وطالب أعضاء المجلس في لقاء تشاوري ، للضغط على الانقلاب للعودة إلى مائدة المفاوضات.

وقال البيان الصادر في ختام اللقاء اطلع عليه مأرب برس :" ويرى اللقاء أن ذلك لن يأتي إلا بتحقيق انتصارٍ حاسمٍ يرسل رسالة قاطعة للانقلاب بعدم قدرته على مواجهة الإرادة الوطنية والموقف الدولي الداعم لهذه الإرادة".

واعتبر اللقاء أن الدعوة إلى إيقاف معركة استعادة الحديدة هو عبث باستراتيجية الحرب على طريق السلام واستهتار بتضحيات الشهداء الذين قضوا على طريق تحقيق هذا الهدف في معارك الساحل منذ انطلاقها.

وطالب اللقاء رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية ودول التحالف باستكمال معركة الحديدة حتى تحقيق كامل أهدافها وعندها قد يكون هذا الإنجاز كفيلاً بدفع الانقلاب لاستعادة رشده والانصياع لمنطق الحوار والسلام.

وأعرب مجلس النواب عن أسفه البالغ إزاء الحملة التي تستهدف إنقاذ الانقلاب وتشجيعه على مزيد من ارتكاب الجرائم وتوفر له الحماية للمضي في رفضه للسلام والعودة إلى طاولة الحوار مستفيداً من استمراره في الاستيلاء على أهم موارد الشعب التي حولها لدعم مجهوده الحربي واستمرار ارتكابه جرائم الحرب ناهيك عن ضمان بقاء أهم المنافذ متاحة لاستقبال الأسلحة ومعدات الحرب والدمار المهربة إلى الانقلاب.

وذكر مجلس النواب المجتمع الدولي أن الحرب فرضت على اليمنيين عندما اعتدت عصابات احترفت القتل بحكم اكتسابها السلاح والمهارات القتالية من جمهورية إيران وعملائها في المنطقة على النظام الجمهوري ومؤسساته الشرعية وهو الأمر الذي استدعى مواجهته من أبناء اليمن وبدعم مستحق من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة الامارات العربية المتحدة الذي استجاب لنداء ابناء الشعب وسلطته الشرعية وبادر إلى المواجهة مقدماً التضحية والشهداء والدعم التنموي والإنساني للحد من المآسي التي سببها الانقلاب.