قائد المقاومة التهامية في مكتب الرئيس هادي وبشارات تخص ابناء تهامة والحديدة نواب الشرعية يعلنون موقفا حاسما ويرفعون طلبا للرئيس والتحالف ويرسلون تحذيرات خطيرة -بيان عاجل : طائرات التحالف تدك مواقع حساسة لقيادات حوثية بمحافظة الحديدة ..تطورات المشهد العسكري شاهد : الصورة الاكثر تداولا لخريجيين تحت المقابر الحكومة اليمنية تكشف اسباب قرار تعليق العمليات العسكرية في الحديدة نصائح وحيل لمستخدمي تطبيق تيليجرام يجب عليكم معرفتها لماذا منعت مصر دخول الصادق المهدي إلى أراضيها؟ أول تغريدة لمحمد صلاح بعد الخروج من كأس العالم.. أثارت جدلا شاهد : قيادات حوثية في يد الجيش الوطني تعترف بتفاصيل أسرها وفرار قيادات أخرى – فيديو أول ضحايا التحرش بالسائقات في السعودية
دكت مقاتلات التحالف العربي، الاثنين، مقرا لقادة ميليشيات الحوثي الإيرانية جنوب غربي الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية .
وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن الغارات المركزة استهدفت "مقرا لقيادات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة". وأضافت أن المعلومات تشير إلى "سقوط قتلى وجرحى" من الميليشيات، التي عمدت، إثر ذلك، على تطويق الموقع المستهدف وإطلاق النيران لمنع اقتراب الناس.
وكما شنت طائرات التحالف عددا الغارات الجوية استهدفت مواقع لتجمعات الحوثيين ، اضافة الى استهداف اطقم عسكرية ومعدات اخرى في عدة مناطق من الحديدة .