عاجل : طائرات التحالف تدك مواقع حساسة لقيادات حوثية بمحافظة الحديدة ..تطورات المشهد العسكري

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مارب برس - صنعاء

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دكت مقاتلات التحالف العربي، الاثنين، مقرا لقادة ميليشيات الحوثي الإيرانية جنوب غربي الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية .

وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن الغارات المركزة استهدفت "مقرا لقيادات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة". وأضافت أن المعلومات تشير إلى "سقوط قتلى وجرحى" من الميليشيات، التي عمدت، إثر ذلك، على تطويق الموقع المستهدف وإطلاق النيران لمنع اقتراب الناس.

وكما شنت طائرات التحالف عددا الغارات الجوية استهدفت مواقع لتجمعات الحوثيين ، اضافة الى استهداف اطقم عسكرية ومعدات اخرى في عدة مناطق من الحديدة .