نصائح وحيل لمستخدمي تطبيق تيليجرام يجب عليكم معرفتها

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات

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على الرغم من أن واتساب يتفوق على تيليجرام عندما يتعلق الأمر بأعداد المستخدمين، إلا أن تطبيقتيليجرام يتمتع بتأييد قوي جدًا من مستخدميه نظرًا لكونه أكثر أمانًا، ويوفر التطبيق مجموعة من المزايا المبتكرة والمفيدة التي قد لا تكون واضحة للجميع، لقد قمنا بتجميع قائمة من النصائح والحيل لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من تطبيق تيليجرام.

اسم المستخدم

عند إعداد التطبيق، يجب عليك إدخال رقم هاتفك وإضافة اسمك الأول، أما إذا كنت لا ترغب في الظهور تحت اسمك الحقيقي أو رقم هاتفك، أو تريد فقط أن تكون أكثر إبداعًا فقم باستخدام اسم مستخدم مخصص، ويمكنك فعل ذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات والنقر على اسم المستخدم.

اسم مستخدم مخصص

العقبة الوحيدة مع استخدام اسم مستخدم مخصص هو أن كل اسم مستخدم متاح مرة واحدة فقط، وهناك احتمالات إذا كنت ستختار اسمًا شائعًا أو شيء من هذا النوع، أنه تم استخدامه سابقًا، لكن هناك حل، فإذا كنت تريد استخدام اسم المستخدم الخاص الشائع، يمكنك الاتصال بفريق الدعم للحصول على الاسم لكن بشرط أن تكون قد استخدمت هذا الاسم على خدمتين مختلفتين على الأقل، ويمكنك التواصل مع فريق الدعم عن طريق الانتقال إلى الإعدادات والنقر على طرح سؤال.

إيقاف معاينة الرسائل

إخطارات شاشة القفل ومعاينات الرسائل هي عادةً مزايا مفيدة جدًا، ولكن في بعض الأحيان لا تريد السماح للجميع بالقرب من هاتفك بمعرفة من يكتب لك وما يكتبونه، ويمكنك تعطيل معاينة الرسالة في التطبيق، عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم الإشعارات والأصوات ثم قم بإيقاف تشغيل معاينة الرسالة.

تخصيص الإشعارات وألوان LED

لا يمكنك فقط تعيين إشعارات مخصصة في تيليجرام لجهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك أيضاً تعيين ألوان LED، ونظرًا لأننا نتحدث عن إشعارات LED، فستحتاج إلى هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد ويتعين أن يكون هناك إشعار LED لهذا العمل.

يمكن تعيين الإشعارات عن طريق النقر فوق معلومات جهة الاتصال ثم النقر فوق الإشعارات والأصوات، وستظهر أمامك خيارات تغيير الإشعارات وأنماط الاهتزاز والصوت والأولوية ولون LED.

إيقاف الإشعارات لجهات اتصال فردية

إذا كنت تريد تجاهل اسم اتصال على تيليجرام فقط حدد جهة الاتصال وانقر على المعلومات ثم انتقل إلى الإشعارات وانقر على إلغاء التنشيط.

الرد من الشاشة الرئيسية باستخدام الإشعارات المنبثقة

إن القدرة على الرد مباشرة من شاشتك الرئيسية أمر مفيد للغاية، ويتيح لك التطبيق القدرة على تمكين الإخطارات المنبثقة للشاشة الرئيسية من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم الإشعارات والأصوات، بعد ذلك قم بالنقر على إشعارات النوافذ المنبثقة.

تغيير رقم الهاتف

في حين أنه لا يحدث في كثير من الأحيان، إلا أنه من الممكن أن ينتهي بك الأمر إلى تغيير رقم هاتفك في مكان، ويمكنك بسهولة تبديل رقمك القديم برقم جديد في تيليجرام، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات والنقر على رقم الهاتف، ثم عليك الضغط على تغيير الرقم.

تخصيص خلفية الدردشة

إذا كنت ترغب في تخصيص خلفية الدردشة في التطبيق فيجب عليك الاتجاه إلى الإعدادات ثم اختر خلفية الدردشة واختر واحدة من الصور المعدة مسبقًا أو صورة من معرضك الخاص.

إدارة تنزيلات الوسائط في تيليجرام

يسمح لك تيليجرام بإرسال ملفات يصل حجمها إلى 1.5 جيجابايت، لكن من الممكن ملء جميع المساحة الحرة على هاتفك واستهلاك بياناتك، وأسهل طريقة للتحكم في هذا هو إعداد الملفات التي تريد تنزيلها ومتى يجب على التطبيق القيام بذلك.

إذا كنت في الطريق، فقد لا ترغب في أن يقوم تيليجرام بتنزيل هذا الفيديو الضخم الذي أرسله إليك شخص ما، وللتحكم في بياناتك وإعدادات الوسائط يجب عليك الضغط على الإعدادات ثم اختر البيانات والتخزين، ثم اختر الصور أو الرسائل الصوتية أو المرئية أو مقاطع الفيديو أو الصور المتحركة لتحديد ما تريد تحميله تلقائيًا.

إخفاء الوسائط من معرض الصور الخاص بك

ألا تريد مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها معك على تيليجرام في معرض الصور الخاص بك؟ ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات وقم بإلغاء تفعيل الحفظ في المعرض.

إخفاء آخر ظهور

يمكنك تخصيص إعدادات آخر ظهور لك على التطبيق، ويمكنك تبديل من يمكنه رؤية آخر ظهور، ولا يمكنه رؤيته حتى إضافة استثناءات لقواعدك، ولإلغاء أو تخصيص آخر ظهور على التطبيق، انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم آخر ظهور.