رسميا.. محمد صلاح يُمدد تعاقده مع ليفربول

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس _متابعات

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أعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول من خلال تويتر عن تمديد عقد نجم الفريق الأول في الموسم الماضي محمد صلاح 26 عاما حتّى يونيو 2023.

وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب عقب تمديد التعاقد مع اللاعب: " إنه يوضح أمرين مهمّين للغاية".



وتابع: "الأمر الأول هو إيمان اللاعب بمشروع هذا النادي، الثاني ثقة النادي باللاعب".

وكان صلاح قد انضم لليفربول مقابل 45 مليون يورو قادما من صفوف روما في صيف 2017 ليتمكن من تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في ليفربول وفي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وساهم صلاح في تأهل ليفربول لنهائي دوري الأبطال الأوروبي في كييف في أوكرانيا.

صلاح لعب 52 لقاء مع ليفربول في الموسم الماضي سجل خلالها 44 هدفا وصنع 16 آخرين.