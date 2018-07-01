حياة موظفي ميناء الحديدة محفوفة بالموت

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كشف مسؤول حكومي يمني أن الجرائم والانتهاكات ‏التي ‏مارستها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران، بحق كوادر وموظفي ‏ميناء الحديدة تسببت بوفاة ‏خمسة منهم كان آخرهم، ‏المواطن منصور سلام الحكيمي الذي ‏توفي السبت، بعد ‏إقدام الميليشيا على إيقاف ‏الضمان الصحي ‏لموظفي الميناء.‏

وقال نائب وزير النقل ناصر شريف: "الميليشيا ‏الانقلابية ومنذ ‏سيطرتها على ميناء الحديدة قبل ثلاث سنوات ‏مارست ‏العديد من التعسفات بحق كوادر وموظفي ‏الميناء، ‏وقامت بإقصاء العديد منهم واستبدالهم بأفراد ‏من ‏عناصرها يفتقرون لأبجديات العمل الملاحي".‏

وأشار في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ‏إلى أن الهدف من هذا الإجراء كان تسخير ‏الميناء ‏ومقدراته من أجل العمل العسكري وتهريب ‏الأسلحة ‏في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ‏ولوظيفة ‏الميناء كمنفذ للمساعدات الإنسانية والبضائع ‏التجارية.‏

وأضاف المسوؤل اليمني، الميليشيات استحوذت ‏على إيرادات الميناء ‏واستخدامها كمجهود حربي لقتل ‏وتعذيب المواطنين ‏الأبرياء في مدينة الحديدة والمناطق ‏الخاضعة ‏لسيطرتها.‏

من جانب آخر أعلن الجيش اليمني أسر ‏القيادي الحوثي المدعو وضاح أحمد حسين ‏دهمان.‏

وذكر بيان للمنطقة العسكرية الخامسة أن ‏القيادي ‏الحوثي الأسير هو مدير مكتب القيادي الحوثي البارز ‏أحمد ‏المدومي المسؤول بمديرية كحلان عفار ‏بمحافظة ‏حجة.‏ من جهة ثانية، استعادت قوات الجيش آليات ‏عسكرية ‏وكميات كبيرة من الأسلحة مختلفة الأنواع ‏والأحجام ‏في المعارك التي تخوضها ضد الميليشيا ‏الحوثية المدعومة من إيران في جبهة ميدي حيران.‏

كما شهدت منطقة الدريهمي جنوب الحديدة ‏اشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي.

فيما دفع الانقلابيون بتعزيزات مسلحة من صنعاء إلى الحديدة.

وأوضحت المصادر أن عربات مسلحة، رافقت التعزيزات العسكرية وعليها عدد من مسلحي الحوثي.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الوطني، استكمال قواته تحرير ‏وتأمين "مرسى حبل".‏

وقال قائد الجزر البحرية عقيد بحري محمد سلام ‏الأصبحي: "قوات الجيش باغتت عناصر ميليشيا ‏الحوثي المدعومة من إيران، وتمكنت من استعادة ثلاثة ‏زوارق وأسلحة وصواريخ متنوعة وأجهزة اتصالات ‏وأجهزة تحديد مواقع".‏

وأضاف في بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة ‏العسكرية الخامسة، أن الهجوم أسفر عن مقتل جميع ‏العناصر الحوثية التي كانت متواجدة في المنطقة.‏